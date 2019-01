© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira è intervenuto ai microfoni di JTV dopo la sconfitta di Coppa Italia con l'Atalanta: "È dura ed è triste perdere così, ma questo è il calcio e dobbiamo accettarlo. Non è stata la nostra serata migliore, l'Atalanta invece ha giocato una grande gara, ha meritato la vittoria e le facciamo l'in bocca a lupo per le semifinali. Questo tipo di prestazioni può verificarsi nel corso di una stagione. Chiaramente fa più male se capita in gare secche, ma non avrà conseguenze sul nostro campionato. Abbiamo commesso troppi errori – conclude il tedesco - l'Atalanta li ha sfruttati al meglio ed è giusto che abbia passato il turno".