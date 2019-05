Juve, Khedira saluta Barzagli: "È stato un onore essere in campo con te"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Sami Khedira si aggiunge ai saluti social dei giocatori della Juventus per Andrea Barzagli. Via Instagram, il centrocampista tedesco ha scritto al difensore, che si ritirerà al termine della stagione: "Grazie! È stato un onore essere in campo con voi e tanto di cappello per una carriera così fantastica. I migliori auguri per il futuro".