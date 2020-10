Juve, Kulusevski: "Devo guadagnarmi il posto tutti i giorni. La concorrenza fa bene a tutti"

Arrivano altre parole di Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente ho pensato pochissimo al colpo di tacco che ho fatto a Kiev, era l'unica cosa che potessi fare anche se non ero vicinissimo. Non volevo imitare Del Piero, non ero ancora nato quando lo ha fatto. Non ho ancora trovato il ruolo che mi piace di più in questo sistema di gioco. darò il massimo dovunque mi metterà Pirlo".

Cosa pensa della possibile concorrenza con Dybala?

"Qui sono tutti forti, la concorrenza è la cosa migliore per tutti. Devo guadagnarmi il posto ogni giorno, allenandomi bene e facendomi trovare pronto. Non si può giocare sempre ma farò sempre il mio".

Come vivete la situazione legata al Coronavirus?

"Le difficoltà ci sono per tutti, non è facile per nessuno, non è stato semplice non poter tornare a casa per un mese. Viviamo insieme con il mister e i compagni, questa è la cosa positiva e dobbiamo guardare a questo".