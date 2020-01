© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trentacinque milioni più 9/10 di bonus. Tanto verserà la Juventus nelle casse dell'Atalanta per l'acquisto di Dejan Kulusevski. Una cifra, questa, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport peserà minimamente sulle casse bianconere. Almeno nell'immediato. Stando a quanto riporta la rosea, infatti, la prima trance sarà di appena cinque milioni, con altre tre rate da dieci milioni da saltare entro il 2022.

Per quanto riguarda i bonus saranno legati alla presenza dello svedese in almeno il 50% delle partite dei bianconeri, con una parte legata invece ai traguardi della formazione allenata da Maurizio Sarri come quello della vittoria della Champions League.