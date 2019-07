Gonzalo Higuain è un separato in casa per la Juventus e il fatto che la società gli abbia assegnato la maglia numero 21 per la tournée asiatica e non la 9 è l'ennesimo segnale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, il Pipita non è ancora convinto della soluzione Roma e soprattutto deciderà lui se e quando andare, con la linea del "dispetto" che potrebbe non essere vincente per il club bianconero.