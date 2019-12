Juve-Lazio 1-3: i voti ai tecnici. Sarri si boccia. Inzaghi Mister Finale

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finita 3-1 per la Lazio la gara di Riyad contro la Juventus, finale di Coca Cola Supercup. A decidere la rete di Luis Alberto, pareggiata poi da Paulo Dybala ma sigillata poi da Senad Lulic prima e da Danilo Cataldi allo scadere. E' la terza finale vinta su quattro giocate da Simone Inzaghi, la prima sconfitta alla guida di un club italiano per Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri 4.5 Il voto si abbassa per stessa ammissione dell'allenatore. Che ha mal valutato la condizione dei suoi nella seduta di rifinitura di ieri. Che ha cambiato poco. Che ha scelto De Sciglio sbagliando, che ha messo il tridente, ha corretto in corsa ma col centrocampista in più ha perso la partita. Inzaghi non si aspettava i tre davanti ma alla fine la Lazio ha dimostrato di aver preparato bene anche quella eventualità.

Simone Inzaghi 7 Nessuna sorpresa: ha scelto le certezze, una formazione annunciata, senza conigli nel cilindro. L'argenteria migliore che ha dimostrato di saper gestire al meglio insieme al suo staff. Ha trasformato Luis Alberto, reso Acerbi un leader, Immobile un faticatore, Correa un giocatore non solo lampeggiante, Milinkovic-Savic un interno abile a fare entrambe le fasi. E' il Mister Finale del nuovo ciclo italiano.