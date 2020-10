Juve, le assenze in difesa complicano la vita: senza Bonucci, due alternative per Pirlo

Andrea Pirlo fa la conta degli assenti e studia le alternative per la sua difesa in vista della gara di domani contro il Barcellona. Senza Bonucci (se ci sarà uno spiraglio per averlo, Pirlo ci proverà) e Chiellini, privo da tempo anche di De Ligt, il tecnico della Juventus può contare solo su Merih Demiral come centrale di ruolo, più Danilo che al ruolo di terzo, almeno, sembra aver preso le misure.

Due alternative per giocare a tre. Se, come sembra, Pirlo dovesse voler mantenere l'assetto base a tre, il candidato più credibile è Weston McKennie: ha già giocato da difensore centrale, per sei volte da titolare con lo Schalke 04. Per la cronaca, la squadra non ha mai vinto, ma sono dettagli. Altrimenti, Gianluca Frabotta. Anche a lui è capitato di giocare da difensore vero, in tempi lontani, quando vestiva la maglia del Bologna Primavera. Anche qui, zero vittorie in tre partite, ma non vuol dire molto.

La difesa a quattro. È una soluzione che sarebbe per certi aspetti più logica, tanto più se si considera che già contro la Dinamo Kiev la Vecchia Signora ha giocato sostanzialmente così. In quest'occasione, Danilo farebbe il centrale "vero" e non il finto terzino, con Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra: la coperta resta pur sempre corta. E un recupero lampo di Leonardo Bonucci aiuterebbe parecchio la Juve contro il Barça.