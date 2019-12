Juve, lista Champions: il treno di Emre Can potrebbe partire dalla Samp

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Emre Can, contro la Sampdoria, potrebbe essere un crocevia importante per il futuro. Senza Bentancur (squalificato) e Khedira (infortunato) il ruolo di mezzala destra sembra tutto suo. Un treno da prendere al volo, una ghiotta opportunità per scalare le gerarchie di reparto e ritagliarsi uno spazio nella prossima lista Champions, a febbraio. Il lungo stop di Khedira, infatti, potrebbe spingere Sarri a dargli una possibilità nella competizione europea per la seconda parte della stagione. Il treno della fiducia, però, sembra partire già oggi dalla stazione di Genova, sul binario della Sampdoria.