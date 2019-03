Juve, Matuidi: "CR7 il migliore al mondo, con lui ci crediamo di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Blaise Matuidi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la rimonta della Juventus ai danni dell'Atlético nel ritorno degli ottavi di Champions: "È stata una partita straordinaria da parte di tutti, era una serata speciale. Siamo contenti di esserci qualificati, ma adesso andiamo avanti, siamo ai quarti. Dobbiamo crescere per fare ancora di più, ma stasera è stata dal primo all'ultimo minuto una grande partita. Obiettivo finale? Tre settimane fa tutti ci davano per esclusi, dobbiamo stare sereni e lavorare ancora di più, secondo me dobbiamo giocare come stasera. Se ho fatto bene a lasciare il PSG? Qui sono molto contento, abbiamo tanti giocatori di grande qualità, abbiamo una squadra molto forte e abbiamo Cristiano che è il migliore al mondo. L'anno scorso al Madrid ha fatto la differenza, quest'anno è con noi e per questo crediamoci ancora di più".