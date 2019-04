Juve, Matuidi recuperato per martedì. Migliora Can, in dubbio Chiellini

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della gara persa contro la SPAL, che ha rinviato la festa Scudetto della Juventus, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sui recuperi in vista del match contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'Allianz Stadium martedì sera ci sarà Blaise Matuidi e in netto miglioramento c'è anche Emre Can. Da valutare Douglas Costa, così come Giorgio Chiellini: domani sarà la giornata decisiva per capire se il capitano sarà o meno in campo nella prossima partita.