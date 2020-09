Juve, Morata non chiude l'attacco: bianconeri in trattativa per Kean. Alternativa Llorente

Alvaro Morata non sarà l'ultimo innesto della Juventus in attacco. Secondo quanto riferito da Tuttosport, resterebbe in piedi il discorso legato a Moise Kean, per il quale i bianconeri stanno trattando con l'Everton. Una soluzione utile anche per la lista Champions: dovesse sfumare, la Vecchia Signora potrebbe valutare un ritorno di fiamma, soprattutto se sarà possibile a costi ragionevoli, nei confronti di un ex come Fernando Llorente, corteggiato anche dai Toffees di Ancelotti per il post Kean.