© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri contro il Napoli vuole essere in panchina: il tecnico della Juventus, evidenzia La Stampa oggi in edicola, ha chiesto un nuovo consulto coi medici, poiché vorrebbe far coincidere il suo esordio allo Stadium con Juve-Napoli, la madre di tutte le partite per chi è nato all’ombra del Vesuvio e ha guidato gli azzurri dal 2015 al 2018, è diventato il progetto del tecnico bianconero costretto a fermarsi due settimane fa per una seria polmonite. L’ipotesi viene presa in considerazione dalla Juve, ma con tutta la prudenza del caso e le dovute cautele. Perché con la salute non si scherza e già a Villar Perosa il tecnico ha esagerato per eccesso di generosità: non stava bene, però ci teneva ad essere presente nell’atteso battesimo bianconero.