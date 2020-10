Juve-Napoli, Piccinini: "Regole fatte troppo in fretta. Tanti 3-0 a tavolino sono giusti?"

vedi letture

Dagli studi di Sky, anche Sandro Piccinini commenta la vicenda legata alla mancata disputa di Juventus-Napoli, inquadrandola nell'ambito delle regole previste dalla Serie A per fronteggiare la pandemia: "Io credo che ci siano delle norme fatte troppo in fretta. Penso anche a quella della Lega: se io perdo tre partite a tavolino perché ho troppi contagiati è una cosa giusta? Detto questo, mi aspetto anche che tanta rigidità non ci sia solo per il calcio".