Juve, Ndombele sempre di moda: lui in cima alla lista di Paratici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, dopo aver preso Aaron Ramsey a parametro zero, è alla caccia di un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista, viste anche le difficoltà per arrivare a Pogba, è quello di Tanguy Ndombele del Lione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore sarebbe il preferito dei bianconeri e in estate si aprirà la trattativa con il club francese.