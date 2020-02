Juve, nessun ripensamento su Sarri: Agnelli vicino alla squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiducia in Maurizio Sarri. È questa la fotografia di casa Juventus, dopo la sconfitta contro il Verona: nessun ripensamento sul tecnico, scrive Tuttosport, che evidenzia come al contrario da parte della società vi siano testimonianze di vicinanza all'allenatore toscano. Ieri al campo c'erano Nedved e Paratici, oggi potrebbe vedersi il presidente Andrea Agnelli, che passa a vedere gli allenamenti due o tre volte alla settimana. Nessun dubbio al momento sull'allenatore, certo è che Sarri in questa fase è chiamato a dare la scossa.