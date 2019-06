© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pepe Reina vuole rimanere al Milan. Dopo l'apertura nei confronti di suo padre a un eventuale trasferimento alla Juve di Maurizio Sarri, dalla Spagna filtrano indiscrezioni in senso contrario. Secondo quanto riferito da as.com, infatti, il portiere iberico non avrebbe intenzione di lasciare i rossoneri, se non per una squadra che possa garantirgli un posto da titolare. Un ruolo che, nella Juve di Szczesny, difficilmente avrebbe.