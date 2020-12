Juve, non puoi fallire il derby della Mole. Col Torino in cerca del vero Dybala

Andrea Pirlo sa molto bene come si gioca, e si vince, il derby della Mole. Era il novembre del 2014, cinque secondi dalla fine, risultato bloccato, lo scarico di Vidal e il destro, al volo, dai venticinque metri del Maestro che si insacca nell’angolino basso alla destra del portiere del Torino Gillet. “Eravamo in dieci ed erano gli ultimi istanti della partita. Riuscire a vincerla in quel modo segnando da fuori area fu una grandissima emozione”, ha ricordato così quegli attimi l’attuale allenatore della Juventus alla vigilia del suo primo incontro con i cugini granata da guida tecnica bianconera. E questa sera alle 18, sul terreno dell’Allianz Stadium, l’emozione dovrà essere il prima possibile messa da parte per riprendere il cammino in campionato dopo lo stop di Benevento.

OUT MORATA, SERVE IL VERO DYBALA - L’espulsione di Morata nel finale di Benevento è costata allo spagnolo due giornate di squalifica e alla Juventus un’assenza pesantissima considerato il peso dell’ex Atletico Madrid all’interno degli schemi tattici e della dinamica di gioco dei bianconeri. Senza il nove, una delle problematiche è l’assenza di giocatori dentro l’area di rigore: “Cercheremo di riempirla con giocatori diversi, magari con delle rotazioni. Con Alvaro magari siamo più presenti mentre con quelli che giocheranno domani cercheremo di arrivarci più da fuori. Però l’area va riempita con tanti giocatori perché poi i gol arrivano da lì”, ha raccontato Pirlo. Arrivare negli ultimi sedici metri in corsa: questa dovrà essere la prerogativa di Paulo Dybala che domani accompagnerà Ronaldo nel tandem offensivo. Toccherà ancora alla Joya dimostrare di aver compreso le indicazioni arrivate, anche pubblicamente, dal tecnico bianconero avvicinandosi maggiormente all’area di rigore dove con i colpi deliziosi del suo mancino può incidere e decidere ogni partita. Con uno scatto mentale indispensabile e che fa la differenza a questi livelli.

KULUSEVSKI DAL 1’ - Poco tempo per provare gli undici da schierare nel tardo pomeriggio torinese contro la squadra di Giampaolo. Quella di ieri infatti è stata una giornata condizionata dalla nevicata fioccata sui terreni della Continassa che ha “complicato” la giornata di vigilia. Sarà però il derby di Paulo Dybala che dovrà cercare di non fa rimpiangere lo squalificato Morata andando a caccia della prima rete stagionale in Serie A. Al fianco della Joya ci sarà Ronaldo, reduce dal gol numero 750 in carriera. A supporto delle due punte pronto a tornare dal primo minuto Kulusevski sul lato destro del centrocampo con libertà di tagliare verso il centro; ballottaggio aperto sul versante mancino fra Bernardeschi e Chiesa con il primo in leggero vantaggio dopo le ultime due da titolare del figlio d’arte: la rifinitura mattutina sarà decisiva in tal senso. Nessun dubbio in difesa con il rientro da titolari di Danilo e Cuadrado dopo lo stop infrasettimanale e la coppia di centrali Bonucci e De Ligt. Con l’assenza dell’ancora infortunato Buffon, così come Chiellini e Demiral, in porta ci sarà Szczesny.