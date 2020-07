Juve, non solo Milik e Dzeko: per il dopo-Higuain c'è anche l'idea Lacazette, l'Arsenal apre

Non solo Arkadiusz Milik, con cui Paratici sembra aver già raggiunto un accordo, la Juventus sfoglia la margherita dei nomi di mercato per il possibile dopo-Higuain in attacco. Come sottolinea stamane Tuttosport, i bianconero continuano infatti a monitorare anche la situazione di Edin Dzeko, ancora incerto circa la sua permanenza a Roma nonostante il rinnovo della scorsa estate, e quella del francese Alexandre Lacazette, che per il quotidiano l'Arsenal venderebbe volentieri.