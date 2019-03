Juve, non solo United su Douglas Costa: Guardiola lo vuole al City

© foto di Federico Gaetano

Il Manchester United non è l'unico club sulle tracce di Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus, scrive Tuttosport, è infatti nel mirino anche del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo gli anni insieme al Bayern Monacon vorrebbe allenare di nuovo l'esterno offensivo. A meno che, ovviamente, non si ritrovino a Torino: ipotesi complicata, sia per l'arrivo di Pep che per immaginare un'eventuale permanenza di Douglas Costa.