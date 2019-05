Juve, nuovo attacco per CR7. Mandzukic il sacrificio, poi Icardi-Chiesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano i contatti con Raiola per il rinnovo del giovane attaccante italiano Moise Kean: per la blindatura della punta azzurra i passi avanti ci sono, con il suo contratto che si appresta a essere pesantemente ritoccato verso l'alto e allungato fino al 2024. Ma in estate sarà vera rivoluzione in avanti: potrebbe essere Mario Mandzukic il sacrificato, con Federico Chiesa della Fiorentina, Mauro Icardi dell'Inter e Anthony Martial del Manchester United come obiettivi. Il croato ha offerte importantissima in Oriente e la Juventus potrebbe anche accettarle stando a quanto riferisce Tuttosport.