Juve, obiettivi Pogba-Rabiot: 8mln a stagione al centrocampista del PSG

Paul Pogba e Adrien Rabiot. Questi i due obiettivi per il mercato della Juventus, secondo Tuttosport in edicola. Il primo potrebbe salutare il Manchester United che, però, avrebbe già detto no all'offerta di 150 milioni di euro complessivi (125 milioni più 25 di bonus) presentata dal Real Madrid. La Juve, con i red devils, potrebbe inserire nell'affare Paulo Dybala, Douglas Costa se non Miralem Pjanic. A Pogba potrebbe essere offerto, in caso di ritorno a Torino, un contratto da 15 milioni di euro a stagione.

Capitolo Rabiot - Il centrocampista dal 30 giugno sarà senza contratto, dopo aver deciso di salutare il Paris Saint-Germain. Fabio Paratici ha già offerto alla madre-agente 6 milioni di euro a stagione più bonus, per un totale di circa otto milioni. Non sono i dieci milioni richiesti dall'entourage, ma nessun club ha espresso la volontà di pagarli e dunque bisognerà rivedere le pretese al ribasso.