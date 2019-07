Juve, occhi su Hudson-Odoi per il 2020: non ha ancora rinnovato

© foto di Federico De Luca

La Juventus pensa già ai possibili colpi a parametro zero per l'estate 2020 e Tuttosport oggi in edicola parla del talento del Chelsea, lanciato proprio da Maurizio Sarri, Callum Hudson-Odoi. Nelle scorse settimane il Bayern Monaco si era fatto avanti, suscitando l'irritazione dei Blues che stanno cercando di far rinnovare il giovane, ma i bianconeri restano alla finestra, nonostante l'esterno abbia aperto al possibile prolungamento con il club inglese.