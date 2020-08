Juve, oggi il test decisivo per Dybala: potrebbe anche essere titolare contro il Lione

vedi letture

Quella di oggi sarà la giornata decisiva per sapere se Paulo Dybala sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Lione in Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Joya si sente bene ma la decisione sarà presa dopo la rifinitura del pomeriggio. Se tutto dovesse filare liscio ci sono discrete possibilità che possa partire dall’inizio, ma il tecnico agirà anche in base alle sensazioni dell’argentino e alle indicazioni di staff medico e atletico. In caso di panchina è pronto Gonzalo Higuain, con Ronaldo intoccabile e uno tra Cuadrado e Bernardeschi per la terza maglia da titolare del tridente.