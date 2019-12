Juve, oggi in campo mentre sarà sorteggiata l'avversaria europea

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra qualche ora la Juventus scoprirà la sua prossima avversaria degli Ottavi di Champions League. Cristiano Ronaldo vorrebbe evitare il Real Madrid, sognando di contendergli in finale la coppa dalle grandi orecchie. Mentre Gonzalo Higuain, anche lui un ex, non fa differenze: “Chi arriva arriva, per vincere la Champions serve vincere con tutte le squadre. Ci alleniamo di mattina e non so se il mister ci darà il tempo di vedere in diretta il sorteggio”.

Sarri, che sabato scorso non voleva assolutamente sentir parlare di Champions per concentrarsi pienamente sul campionato, si ritrova nuovamente al comando della Serie A, complice il pari dell’Inter al Franchi. Come con i bianconeri, la Fiorentina ferma la corsa degli uomini di Conte, che vengono così aggancianti a quota 39 punti. L’aspetto più importante del week end appena trascorso, però, è l’atteggiamento con cui la Juventus ha affrontato l’Udinese.

Tutti in campo, gli attaccanti: Ronaldo, Dybala e Higuain. Tre reti e vittoria acquisita già nel primo tempo, con una grande prestazione. Anche se un perfezionista come Sarri abbassa le ali e rilancia: “Sinceramente tutti gli ultimi venticinque minuti mi hanno fatto arrabbiare. Potevamo gestire la situazione meglio, muovendoci più da squadra, invece eravamo divisi in due e questo sul 3-0 non può accadere”. Ecco in cosa deve migliorare la sua squadra, in sostanza.

E di tempo ne avrà poco da quì a domenica prossima, quando sarà in palio il primo trofeo della stagione: la Supercoppa. Prima della sfida con la Lazio, l’unica che è riuscita a battere finora la squadra di Sarri, i bianconeri dovranno però scendere in campo a Marassi, contro la Sampdoria, mercoledì. Così non ci sarà tempo per riposare: questa mattina nuovamente in campo per la ripresa degli allenamenti, alla Continassa.