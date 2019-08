Juve, oggi la ripresa: Sarri studia lo scoglio Parma per i primi tre punti

Fonte: inviato a Torino

Da questo pomeriggio la testa sarà rivolta al primo match che metterà in palio i tre punti. A Parma, sabato, la nuova Juve di Sarri dovrà concretizzare oltre che a sperimentare, partendo dalle buone soluzioni trovate nel corso di questo pre campionato. Tornerà Sarri alla Continassa, dopo una terribile influenza che lo ha tormentato a Villar Perosa e costretto a saltare la trasferta di Trieste. E toccherà proprio al tecnico toscano dare una prima fisionomia alla squadra, non ancora definita del tutto per via di un mercato che potrebbe ancora stravolgere la rosa.

Resta infatti da mettere ordine soprattutto in avanti, con Dybala, Mandzukic e Higuain non ancora certi della permanenza in bianconero. Ma anche a centrocampo, dove Emre Can rischia di balzare in testa alla lista dei partenti per via delle proposte più interessanti a differenza di Matuidi. Mentre Rugani resta con le valigie in mano.

Domani, invece, sarà presentato ufficialmente Demiral: Paratici lo ha scovato in tempi non sospetti, crede molto in lui ed è pienamente convinto che possa diventare uno dei marcatori più importanti in circolazione nel giro di poco tempo. Per quanto visto finora, il direttore dell’area tecnica bianconera ci ha visto molto bene in tempi non sospetti. Indosserà la maglia numero 28, che nel suo ruolo hanno già avuto sulle spalle Tudor e Cannavaro.