© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non faremo niente in entrata, abbiamo una rosa molto competitiva". Fabio Paratici chiude, di nuovo, il mercato della Juventus in vista di gennaio. Intervistato da Sky a margine del Gran Galà del Calcio, il ds bianconero è chiaro: "In uscita forse avremo Mandzukic, ci siamo presi questo lasso di tempo in modo che potesse scegliere con grande serenità. A tempo debito faremo le giuste valutazioni. Tonali? Un grandissimo giocatore. Faccio i complimenti anche a Turati per la prestazione di ieri, sono felice per lui".