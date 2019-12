© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.s. bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo: "Dybala, Higuain e CR7 insieme? Lascio la palla al mister, ha un lavoro difficile. Sono tre grandi campioni e persone, si stanno dimostrando tali. In questo momento non stiamo pensando al mercato, giochiamo sei partite per arrivare alla sosta, poi tireremo le somme. Ma nella nostra testa c'è modificare il meno possibile".