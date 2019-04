Juve, Paratici al lavoro per evitare la minusvalenza per Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Paratici al lavoro per trovare una soluzione per Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da La Stampa il Chelsea non è infatti intenzionato a riscattare il giocatore e la Juventus non può certo permettersi di pagare una riserva 9 milioni di euro a stagione. Per questo il Pipita dovrà essere ceduto, anche se in questo momento non c'è nessun club pronto a fare un'offerta che eviterebbe una minusvalenza ai bianconeri.