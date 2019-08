Juve, Paratici: "Escludo la cessione di Dybala, potremmo restare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, tocca tanti temi interessanti nell'intervista rilasciata a Sky Sport prima del big match di stasera contro il Napoli: "La Juventus, al di là di Sarri che è un grande allenatore, riconosciuto in Europa, ha realizzato grandi annate a livello internazionale, quindi anche con gli altri allenatori è stato fatto un ottimo lavoro".

Sull'infortunio di Chiellini: "E' chiaro che ci dispiace moltissimo per Giorgio, prima di tutto per la persona che è e l'importanza che ha nel club, non solo nella squadra. Chiaramente siamo attrezzati, abbiamo una grande rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi".

Ci aspettiamo qualcosa dagli ultimi giorni di mercato? "Per tutte le squadre il mercato è lo stesso. Non è solo programmazione, ma anche opportunità che si presentano. Poi ci sono gli imprevisti, come l'infortunio di Chiellini. Oggi ho visto che Laporte s'è infortunato col Manchester City. Quando ci sono le partite nella sessione di mercato un po' più d'agitazione c'è, ma noi siamo tranquilli. Le opportunità in entrata e in uscita ci sono sempre, ma se non ci saranno rimarremo così".

Possiamo escludere l'addio di Dybala in questa sessione di mercato? "Sì, questo sicuramente. Possiamo escluderlo assolutamente. Per quanto riguarda la foto che ha postato, testimonia il fatto che la Juve come club sia anzitutto un gruppo di persone legate tra loro e questo mi fa molto piacere".

Sul cuore della Juve: "Abbiamo anima e si sottolinea poco. Vinciamo da otto anni in Italia, giochiamo grandissime stagioni di Champions League e sempre ha motivazioni. Chi va via parla sempre bene di questo gruppo, di questo spogliatoio. Spesso addirittura vogliono tornare. Questo vuol dire che è un gruppo speciale. E' tornato Buffon, è tornato Bonucci un anno dopo perché c'era l'opportunità. Abbiamo avuto tanti calciatori che hanno apportato molto al club, non solo alla squadra e al campo, ma al club. Siamo primi in classifica da tremila giorni, eppure tutti quando arrivano al campo vengono al massimo, vorrei farveli vedere".