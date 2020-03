Juve, Paratici: "Sarà mercato di scambi, stile NBA. Germania avvantaggiata"

Il mercato è ancora in attesa di conoscere quelle che saranno le date per la prossima finestra estiva e Tuttosport riporta alcune parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus: "Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all'NBA. Presumibilmente alcuni club, per esempio in Germania, potranno beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un'economia sottostante più solida di altre".