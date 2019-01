© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus cerca un difensore per l'immediato, stante l'addio sempre più vicino di Mehdi Benatia. Il nome più caldo è quello di Andreas Christensen, ventiduenne danese in uscita dal Chelsea. Possibile il prestito dai Blues, difficile arrivare a Stefan Savic che la Juve dovrà appunto affrontare in Champions League contro l'Atletico Madrid.