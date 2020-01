© foto di Insidefoto/Image Sport

Manuel Neuer prossimo portiere della Juventus: è l'ipotesi avanzata da France Football, che chiarisce come il suo momento al Bayern sembra passato, anche per la pretesa di giocare tutte le gare senza cedere il passo al giovane rampante Alexander Nübel, che in casa bavarese considerano il futuro della porta. Secondo il periodico francese i bianconeri sarebbero in pole nella corsa al tedesco, che potrebbe prendere il posto di Szczesny, il cui futuro è a rischio visto che il rinnovo di contratto coi bianconeri non è ancora arrivato.