Juve, per Morata, Chiesa e McKennie spesi 17,5 mln. Nel 2022 potrebbero però essere 85

Un mercato con acquisti per la stagione in corso con costi che dureranno però negli anni. La Juventus ha confezionato la nuova squadra da mettere a disposizione di Andrea Pirlo spendendo soltanto 17,5 milioni di euro: 4,5 per McKennie, 10 per Morata e 3 per Chiesa.

2021 - A giugno però in caso di qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri dovranno riscattare obbligatoriamente lo statunitense per 18,5 milioni più 7 di bonus e oltre a questo dovranno versare altri 7 milioni nelle casse della Fiorentina per Chiesa. La Juve dovrà poi prendere una decisione su Morata: esercitare il diritto di riscatto a 45 milioni o rinnovare il prestito per altri 10.

2022 - Dodici mesi dopo ecco che scatterebbe comunque il riscatto dello spagnolo, a quel punto per 35 milioni, ma soprattutto la Juventus dovrà con ogni probabilità prendere a titolo definitivo anche Federico Chiesa per 40 milioni che potranno arrivare a 50 con i bonus. Il totale sarebbe dunque 85 milioni che potrebbero arrivare dal risparmio dello stipendio di Ronaldo, qualora il portoghese non dovesse rinnovare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.