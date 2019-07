Juve-Perin, investimento sbagliato. Il rischio è di rimanere senza porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus. Il secondo perfetto per Wojciech Szczesny, perché non ha grosse pretese - magari giocare la Champions League - ma lasciando ampio spettro al portiere polacco, numero uno che, dopo dodici mesi di discussione, si è imposto come il titolare. Ai danni di Mattia Perin, pagato 12 milioni di euro solamente un anno fa. Oppure di Emil Audero, finito alla Sampdoria, senza diritto di recompra, per 20 milioni. È proprio la posizone dell'ex Genoa quella più scomoda, negli ultimi tempi.

ROMA VERSO PAU LOPEZ - L'idea è quella di rimanere in Italia, il problema è che il grande valzer dei portieri potrebbe non partire mai. O meglio, la Roma deve scegliere un nuovo titolare ma è orientata verso acquistare Pau Lopez, portiere del Betis Siviglia, dietro il pagamento di diciotto milioni di euro. Da valutare se migliore di Perin, ma la situazione attuale è questa.

LE ALTRE - La Fiorentina ha scelto di mantenere Dragowski come titolare, sebbene ci sia un incontro in corso nella sede per capire se c'è margine per un eventuale rinnovo. Altrimenti una situazione potrebbe aprirsi. Il Milan dovrebbe cedere Donnarumma, al momento non ci sono offerte, mentre Atalanta, Inter e Lazio hanno già la porta blindata. Sampdoria e Torino non cambieranno: insomma, il rischio è quello di rimanere con il cerino in mano, sia per Perin che per la Juventus.