Juve, Perin per arrivare a Zaniolo. Il Tottenham offre 45-50 milioni

© foto di Federico Gaetano

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre in orbita Juventus e secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero sta provando a convincere sua la Roma che lo stesso calciatore. Nelle scorse ora c'è stato un nuovo incontro, in occasione del Football Leader, tra Fabio Paratici e Claudio Vigorelli, agente del classe 1999 e il dirigente ha ribadito l'interesse per il calciatore che potrebbe lasciare la Roma nonostante l'imminente rinnovo del contratto.

Carta Perin - La Roma deve fare plusvalenze per almeno 50 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno e per questo potrebbe essere costretta a cedere il suo gioiello più prezioso, anche se cercherà di non sacrificarlo. In tutto questo la Juventus proverà a convincere il club giallorosso inserendo nella trattativa il cartellino di Mattia Perin.

Occhio al Tottenham - Zaniolo piace però tanto, e non è una novità, anche al Tottenham che è pronto a formulare un'offerta alla Roma da 45-50 milioni di euro.