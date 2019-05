Juve, Perin più soldi per arrivare a Zaniolo. Incontro nei giorni scorsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Perin per arrivare a Nicolò Zaniolo: è questa l'idea della Juventus, secondo Tuttosport. Il portiere arrivato dal Genoa pare pronto a fare le valigie dopo un anno alle spalle di Szczesny, senza grandi possibilità di mettersi in mostra. Sulle sue tracce vi sono i giallorossi, pronti a silurare Olsen dopo la complicata stagione del portiere svedese.

La trattativa non è ancora caldissima, ma vi sarebbero stati i primi contatti tra le parti e a Perin la destinazione romana non dispiacerebbe. A Trigoria, però, c'è appunto Zaniolo: rinnoverà con la Roma, ma senza Champions i capitolini dovranno realizzare almeno 40 milioni di euro di plusvalenze entro fine giugno. Qualcuno, in sostanza, dovrà partire. E potrebbe essere proprio il talento ex interista: Paratici ha incontrato il suo entourage nei giorni scorsi, la Juve pensa a mettere sul piatto Perin più soldi per arrivare a Zaniolo. Occhio al Tottenham: dopo la finale di Champions, gli Spurs potrebbero presentare un'offerta ufficiale da 40/50 milioni di euro.