Juve, Perin vuole giocare. Con Sarri in panchina c'è la suggestione Reina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus per giocare di più e non perdere la possibilità di partecipare all'Europeo del 2020. Chiuso da Szczesny, l'ex portiere del Genoa sta valutando alcune offerte che potrebbero portarlo lontano da Torino; il club bianconero, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, potrebbe sostituirlo con Pepe Reina, soprattutto qualora Maurizio Sarri dovesse diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora. Non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma è una situazione da monitorare attentamente. Oltre a Reina, anche Hysaj potrebbe riabbracciare il suo vecchio mister: il terzino albanese ha dichiarato di voler lasciare Napoli e si trasferirebbe di corsa in Piemonte.