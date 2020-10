Juve, Pirlo come Lippi e Capello: terzo a vincere all'esordio Champions in trasferta

Andrea Pirlo sulle tracce di due mostri sacri come Lippi e Capello. Come evidenziato da Tuttosport, infatti, il tecnico bresciano è il terzo allenatore a vincere la prima partita in trasferta in Champions League alla guida della Juventus.