Juve, Pirlo vede Ramsey trequartista: "Una vera sorpresa, è molto intelligente"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche di Aaron Ramsey e del suo ruolo in squadra: “Io lo vedo come centrocampista offensivo/trequartista. È un calciatore intelligente, per me è stata una sorpresa vederlo così, è sempre messo bene in tutte le situazioni di gioco. Lo vedo bene in quella zona del campo”.

