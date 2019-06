Juve più defilata, Guardiola fa sul serio per portare Isco a Manchester

© foto di J.M.Colomo

Isco può lasciare il Real Madrid. A riportarlo è OK Diario, che spiega la situazione del club spagnolo: le merengues devono assolutamente effettuare delle cessioni nelle prossime settimane e la dirigenza ascolterà la proposta del Manchester City. Il calciatore spagnolo, infatti, piace molto a Josep Guardiola per sostituire David Silva, alla sua ultima stagione in maglia citizens, anche se non va trascurato il datato interesse della Juventus.