Juve, Pjanic esalta Sarri: "Quest'anno mi diverto, amo il nostro gioco"

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, ospite di Esquire, ha parlato anche di Sarri e di come il tecnico ex Napoli abbia cambiato il modo di giocare della squadra: "È il primo responsabile del gruppo e deve a tutti i costi portare avanti le sue idee per il bene della squadra e del suo progetto tecnico. Quest'anno mi sto divertendo molto, mi piace il nostro modo di giocare, come affrontiamo gli avversari, e sono sicuro che nel corso della stagione miglioreremo ancora molto".