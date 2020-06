Juve, Pjanic promesso sposo del Barça: bianconeri in attesa di novità su Arthur

L’asse Juve-Barcellona per lo scambio tra Pjanic e Arthur resta fermo al palo, ma la trattativa non è ancora sfumata definitivamente. Paratici negli ultimi colloqui ha ribadito la posizione del club bianconero: la cessione del centrocampista bosniaco si sblocca solo in caso di scambio col brasiliano, che non è convinto di lasciare la Liga. I catalani restano però convinti di poter portare a termine l’operazione, tanto da aver dato garanzie a Pjanic sulla buona riuscita del trasferimento. Mentre Arthur, a piccoli passi, concretizza di essere uscito completamente dal progetto blaugrana. I bianconeri restano in attesa di novità dal Barcellona e tengono aperti altri tavoli potenziali: lo scambio Pjanic-Arthur è congelato in attesa di giudizio definitivo.