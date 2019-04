Juve, Pjanic può partire solo in caso di una ricchissima offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Miralem Pjanic è tutto da scrivere. Dopo tre stagioni alla Juve, il club bianconero - che lo aveva acquistato dalla Roma per 38 milioni di euro - potrebbe decidere di farlo partire solo per una cifra particolarmente elevata. Le pretendenti per il ventinovenne bosniaco non mancano: dal Bayern Monaco al PSG fino al Real Madrid. Difficile però che i club in questione possano avvicinarsi agli ottanta.cento milioni come sognerebbe la Juventus (Pjanic peraltro è un classe '90, con un ingaggio da 6,5 milioni all'anno). Nelle settimane scorse era emersa la possibilità di un eventuale scambio: il Real per avere Pjanic era disposto a lasciar partire Kroos ma l'idea sarebbe stata scartata dai bianconeri. Da valutare comunque la volontà del calciatore che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una nuova avventura all'estero