Niente ansia per Miralem Pjanic. Lo scrive Tuttosport, che fa il punto sulla condizione del bosniaco e più in generale dei vari infortunati di casa Juventus. Il regista, nello specifico, è a rischio per la partita contro la Fiorentina, ma poi rientrerà dalla botta rimediata contro il Napoli. Per Danilo sono in programma esami tra una settimana. A fine febbraio si dovrebbe rivedere in gruppo il capitano Giorgio Chiellini, mentre Sami Khedira dovrà attendere un po' meno e dovrebbe tornare a disposizione a metà mese.