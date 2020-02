vedi letture

Juve, Pjanic si riprende il posto da titolare. Higuain a un passo dal recupero

Miralem Pjanic è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nello scacchiere di Maurizio Sarri. In cabina di regia, contro la sua ex squadra: l’Olympique Lione. Ieri il centrocampista bosniaco si è regolarmente allenato con il gruppo, lasciandosi evidentemente alle spalle i fastidi all’adduttore.

Anche Gonzalo Higuian sembra sulla buona strada del recupero: l’argentino però ieri ha svolto ancora un programma personalizzato, seppur in campo. La sensazione è che anche lui possa mettersi a disposizione per la spedizione francese, quantomeno per uno spezzone di gara.

Potrebbe esserci anche Sami Khedira, alle prese con le ultime battute di recupero da un infortunio che lo ha tenuto fuori per molto tempo. Il tedesco è certamente indietro rispetto a Giorgio Chiellini che invece ci sarà sicuramente, magari da attore non protagonista, con il mirino puntato sul prossimo scontro al vertice di campionato con l’Inter.

Tornando alla sfida con il Lione, dov’è certo il rientro Leonardo Bonucci, Sarri difficilmente si discosterà dal 4-3-3 che nelle ultime occasioni sembra aver dato equilibrio alla manovra offensiva e la giusta diligenza in fase difensiva grazie alla massima collaborazione degli esterni che rientrano in un simil 4-4-2.

La cosa che conta, a questo punto della stagione, è dare continuità ai risultati. Lione-Juventus sarà l’assaggio di una primavera incandescente, dalle aspettative altissime in casa bianconera. E poco importa il come, nel momento clou della stagione, in casa Juve, ci si ricorda sempre che “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.