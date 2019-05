© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paul Pogba. La Juventus può mettere sul piatto dell'offerta Paulo Dybala, per il quale i vertici del Manchester United insistono, e Alex Sandro. Sono due che piacciono al tecnico Solskjaer e che peraltro non sarebbero rivali Champions della Juve, visto che i Red Devils giocheranno in Europa League. Il terzo nome possibile all'interno della trattativa potrebbe essere quello di Joao Cancelo mentre la rivale più accreditata nella corsa al Polpo sarebbe il Real Madrid.