Juve, questione rinnovi: per Chiellini e Buffon la firma è solo una formalità

L’annuncio è solo una formalità. Giorgio Chiellini e Gianlugi Buffon, gli unici due in scadenza al 30 giugno, proseguiranno il loro percorso in bianconero. I prolungamenti sono già impostati da tempo: per i due senatori è bastata una stretta di mano per andare avanti, nient’altro. Il club, com’è noto, ha esercitato anche l’opzione di rinnovo sul contratto di Blaise Matuidi: il francese giocherà all’ombra della Mole anche il prossimo anno.