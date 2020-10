Juve, rabbia Dybala. L'esclusione della Joya fa discutere anche la stampa argentina

Il weekend complicato di Paulo Dybala con la Juventus sta facendo notizia anche in Argentina, patria del dieci bianconero. Il mancato utilizzo della Joya contro il Crotone trova spazio, ad esempio, sia sulle colonne di Olè, maggior quotidiano sportivo del paese sudamericano, sia su quelle de La Nacion.

Il primo mette al centro dell'attenzione il confronto avvenuto dopo il match fra il giocatore e il ds Fabio Paratici in merito all'esclusione, mentre il quotidiano generalista parla invece in maniera più dettagliata del like su Twitter al commento della giornalista Fabiana Della Valle: "Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?". Poco dopo il like è stato rimosso.