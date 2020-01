© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato a Sky Sport della corsa al titolo in Serie A: "Penso che sia Inter che Lazio possano vincere. E' un bene, più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, ad essere costanti e regolari. Per noi e per il campionato italiano è una bella cosa avere belle squadre come Inter e Lazio o squadre che giocano bene come Atalanta e Roma".