Juve-Real, duello per Pogba. Zidane lo vuole a tutti i costi

Continua il duello di mercato fra Juventus e Real Madrid per Paul Pogba. Una tema che oggi campeggia sulla prima pagina del quotidiano spagnolo AS dove si legge dell'intenzione dei Blancos di dar battaglia ai bianconeri fino al prossimo 2 settembre, data di chiusura della campagna trasferimenti estiva. Pogba è stata l'unica richiesta fatta da Zinedine Zidane al presidente del Real Florentino Perez e per questo l'intenzione è quella di non mollare nonostante il forte pressing del giocatore. Pogba ha già detto sì all'ipotesi di un trasferimento in Spagna e la proposta portata avanti finora dalla Juventus viene ritenuta "poco credibile".